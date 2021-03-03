رشوان توفيق: رأيت في الحلم أن ابني سوف يموت.. فمات بجلطة!

كشف الفنان المصري رشوان توفيق، بعضاً من أسرار حياته الخاصة والمهنية خلال لقاء له ببرنامج «اتس شو تايم» عبر فضائية «سي بي سي» المصرية، لكن أهمها الرؤيا التي رآها في الحلم بأن ابنه توفيق سوف يموت.

وقال الفنان المصري: "رأيت رؤيا بأن نجلي توفيق سيموت"، مضيفاً: "كان عليّ الاستعداد نفسياً، وكنت أراقبه طوال تحركه أمامي حتى أصيب بالجلطة". مشيراً إلى أنه عندما تحدث إلى ابنه وجده يصف لي جدته "أم والدتي" التي لم يرَها قط فعلمت أنه سيتوفى.

وأوضح أنه عندما توجه إلى المستشفى للاطمئنان على نجله أكد له الطبيب أنه يحتضر. مشيراً إلى أنه حاول إقناع نجله بالذهاب إلى المستشفى، ويتابع: "عندما ذهبنا وجدت طبيباً شاباً يخرج من غرفته، وفجأة وقعت أرضًا وعلمت وقتها أن توفيق توفي".

وأكد الفنان رشوان توفيق أنه يعشق التمثيل ووهب حياته له، وأول عمل قام بأدائه كان عام 1947 وقدّم شخصية عمر بن الخطاب، وهو يتفقد حال الرعية.

وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أن زواجه استمر 62 عامًا، وقال: "لم أخنها ولا مرة، أو أنظر إلى أخرى غيرها، وعندما كنا نختلف، أخرج إلى مسجد السلطان أبو العلا، وأقرأ قرآن وأعود وكأن شيئا لم يكن".

وأضاف رشوان توفيق أن زوجته هي من كانت تدبر كل شيء بالمنزل، وأنني لم أكن أعرف شيئاً عن المنزل فهي كانت مسئولة بشكل كامل.