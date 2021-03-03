هيفاء وهبي تقتحم مسرح الأغنية الشعبية

المصدر: القاهرة - بسمة عبد المنعم

كشف الشاعر أحمد علاء الدين، استعداده لإصدار ألبوم جديد مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يتضمن ثلاث أغانٍ، الأولى شعبية، والثانية درامية، والثالثة قال عنها الشاعر المصري إنها مفاجأة، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

عودة

وقال علاء الدين لـ «البيان»: «إن هيفاء للمرة الأولى ستغني الشعبي، لكن بشكل مُختلف من خلال تقديمها أغنية بعنوان (ولا الهوى) وصفها بالـ (شعبي الشيك) ولا تتطرق إلى أغاني المهرجانات، أو الراب»، معتبراً هذا الألبوم عودة لهيفاء وهبي مرة أخرى بعد الغياب عن الساحة الغنائية.

وأضاف أن هذا الألبوم يعد التعاون الثاني له مع هيفاء وهبي، بعد تجربته معها في أغنية «ست البنات» التي حققت نجاحاً كبيراً.

تجربة

وعن تعاونه الجديد مع وهبي، قال: «فنانة مجتهدة جداً، وتركز باستمرار على تطوير أدائها في الغناء، فتجربتي معها كانت لطيفة للغاية».

من ناحية أخرى؛ اعتذرت هيفاء وهبي عن عدم مشاركتها في مسلسل «حرب أهلية» من المقرر عرضه في الماراثون الرمضانى المقبل، من بطولة يسرا، وتأليف أحمد العدل وإخراج سامح عبد العزيز.