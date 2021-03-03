دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور على "فيسبوك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني الجدل بمنشور على صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك".

وعلَّقت دينا بجملة على فيديو يتضمن مشهداً من مسلسلها "زي الشمس"، حيث تكتشف فيه بطلة العمل خيانة حبيبها، وكتبت: "لما الخيانة تيجي من أقرب ناس".

وتعامل متابعوها مع هذا التعليق باعتباره رسالة غير مباشرة تعبِّر بيها دينا عن حياتها الخاصة، بعد انفصالها عن المطرب الكبير عمرو دياب، حيث انهالت التعليقات لتوضيح المقصود من المنشور، واجتهد البعض للتخمين بينما طالبها آخرون بالصبر.

يُذكر أن دينا الشربيني تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "قصر النيل"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي، وتشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، وأحمد مجدي، وصلاح عبد الله وآخرون.