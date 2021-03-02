كشف تطورات حالة الفنان أحمد مكي الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

استقرَّت حالة الفنان المصري أحمد مكي الصحية، اليوم، بعد مرور أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن مكي يخضع حالياً للعزل المنزلي، وتلقى بروتوكول العلاج، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يُجري مسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان أحمد مكي قد أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسله الجديد "الاختيار 2"، ما دفع المخرج بيتر ميمي إلى تعديل جدول تصوير المشاهد المتبقية، إذ قام بتأجيل مشاهد أحمد مكي إلى حين تماثله للشفاء.