بسبب 250 ألف جنيه.. طلب ضبط وإحضار لنجم "بـ100 وش"

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدَّم محامٍ بطلب ضبط وإحضار للفنان المصري شريف دسوقي، صاحب شخصية "سبعبع" الكوميدية في مسلسل "بـ100 وش".

وجاء الطلب على خلفية صدور حكم يقضي بحبس الفنان سنتين وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بالمصاريف، بعد شرائه شقة سكنية دون تسديد 250 ألف جنيه مستحقة من قيمتها في نوفمبر الماضي، وذلك وفق ما ذكرته بوابة "أخبار اليوم".

وأكد المحامي المتقدِّم بالطلب أن موكله حاول أكثر من مرة التفاوض ودياً مع دسوقي لسداد المبلغ، لكنه فوجئ بتطاول الفنان بألفاظ خارجة قائلاً: "اللي عندك اعمله".

من جانبه، لم يعلِّق شريف دسوقي على الأمر، مشيراً إلى أنه يثق بنزاهة القضاء المصري، ومتهماً المدعي عليه بالظلم والافتراء.

يُذكر أن شريف دسوقي شارك أخيراً في فيلم "وقفة رجالة" المعروض حالياً في دور السينما، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة النجوم: ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وسيد رجب، وأمينة خليل، ومحمد سلام.