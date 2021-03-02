لماذا أخفت أسرة فنانة مصرية شهيرة عنها نبأ وفاة عزت العلايلي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أحد أفراد أسرة الفنانة عايدة عبد العزيز، عن إخفاء أسرتها خبر وفاة الفنان عزت العلايلي خوفاً عليها وحرصاً على حالتها النفسية، مؤكداً انقطاع اتصالات الفنانين، بالأخيرة، منذ شهور طويلة، قائلا: "مفيش اتصالات خالص ولا حد بيزورها".

وقال أحد أفراد الأسرة، لجريدة "الوطن" المصرية، إن الفنانة رجاء حسين، كانت تتواصل معاها منذ فترة، حتى انقطعت بشكل نهائي، لافتا إلى تواصل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية مع نجلها أحمد عبد الحليم من آن لآخر.

وأشار إلى أن عايدة عبد العزيز "تقضي وقتها داخل المنزل فقط، دون الخروج نهائي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، إذ إنها تمارس حياتها بشكل طبيعي داخل منزلها، ما بين قراءة الصحف ومتابعة التلفزيون".

وأكد أن الفريق الطبي المعالج، وجه بعدم إخبار عايدة عبد العزيز، بأخبار الوفيات التي يشهدها الوسط الفني، منعا لتدهور حالتها النفسية، قائلا: "مش بنقولها أي أخبار عن وفيات الفنانين، ومتعرفش لحد النهاردة إن عزت العلايلي توفى، ولو عرفت هتزعل جدا، عشان كان بيتواصل معها طول الوقت وبيطمن عليها.. فاكراه لسه عايش".

وكانت الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز قد أصيبت بمرض "الزهايمر" منذ 5 أعوام، فضلا عن إجرائها عملية جراحية قبل عامين، بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض.