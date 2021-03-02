عيضة المنهالي مشتاق في "الغزال الريّض" أشعار نهيان بن زايد

المصدر: البياان الإلكتروني

طرح "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي أغنية منفردة جديدة من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، بعنوان "الغزال الريّض" من ألحانه وغنائه.

ووضع المنهالي لأغنيته الجديدة لحن من اللون الموسيقي الإماراتي تصدى لتوزيع موسيقاها الموزع إبراهيم السويدي، وقام بعملية المكس والماسترينج مهندس الصوت ماجد صالح، وتم تسجيل وتنفيذ العمل في دولة الإمارات.

وتحمل أغنية "الغزال الريّض" كلمات غزلية، تم التعبير عنها بشكل ملفت وجميل وحساس من الشاعر الشيخ نهيّان بن زايد بالكلمة الشعبية الإماراتية الخليجية، زاد عليها احساس وأداء "صوت الإمارات" فيها، مما شكّل أغنية عاطفية جمعت كل أحساس العشق والغرام بالكلمة واللحن والأداء، حيث يقول في مقدمة القصيدة:

قلبي بحبك ينبض

والشوق فيه يزيد

وان مر طيفك هيض

خلا العيون تحيد

يا ذا الغزال الريض

قايد عزال البيد

ع القلب انته مفوض

و ماحد غيرك سيد

وقد عرض العمل "الغزال الريّض" وطرح من خلال قناة الفنان عيضة المنهالي في اليوتيوب بشكل حصري، متضمناً فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمكتبات والمنصات الموسيقية المتخصصة.