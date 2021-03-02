وفاة مذيع التلفزيون المصري وائل عبد المجيد متأثراً فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الثلاثاء مذيع التلفزيون المصري ومؤسس ورئيس القناة الخامسة الأسبق وائل عبدالمجيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المُتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، المُذيع الراحل، حيث كتب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الإعلامى الكبير وائل عبدالمجيد، مؤسس ورئيس القناه الخامسة الأسبق، وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو، الذى وافته المنية الآن.. بعد معاناة قصيره مع فيروس كورونا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».