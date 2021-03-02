الفنان المصري محمد الشرنوبي يكشف عن عقدته النفسية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري محمد الشرنوبي عن عقدة نفسية يعانيها منذ الصغر تجاه الكلاب.

وقال الشرنوبي، خلال لقاء له في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة "أون إي": "من حوالي 15 سنة كنت لسه طفل وماشي في الشارع في أمان الله، فجأة لقيت كلب في وشي، فلفيت ورجعت".

وأضاف: "لقيته ماشي ورايا برضو، وبعدين جري ورايا، فبقيت أجري منه بسرعة جداً، وأبص حواليا ألاقي ناس بتضحك، فحسيت إن الكلاب هتخليني مهزَّأ، فبعدت عنهم تماماً لحد الآن، ولو حد سألني بقوله بقرف منهم، بس في الحقيقة أنا خايف مش قرفان".

يُذكر أن محمد الشرنوبي احتفل بنجاحه في مسلسل "لؤلؤ" الذي انتهى عرضه منذ أيام قليلة، والمسلسل بطولة الفنانة مي عمر، إلى جانب الشرنوبي، وأحمد زاهر، وإدوارد، ونرمين الفقي.