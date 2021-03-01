الفنانة سميرة أحمد تكشف عن أمنية ليوسف شعبان لم تستطع تحقيقها

المصدر: وكالات

كشفت الفنانة المصرية الكبيرة سميرة أحمد، التي اعربت عن حزنها لرحيل الفنان الكبير يوسف شعبان، عن أمنية وحيدة للفنان الراحل لم تستطع تحقيقها.

وأضافت، كانت أمنيته الوحيدة هي استكمال مسلسل "بالحب هنعدي" والذي كان مقرراً تصويره ولكنه توقف دون معرفة الأسباب فكان هذا العمل هو الأمل الوحيد له، لافتة: "حسبي الله ونعم الوكيل أنا حزينة حزينة جداً لأني معرفتش أحقق له أمنيته". وفقاً للمصري اليوم.

وتابعت: "فرحته كانت علشان المسلسل وكمان علشان اشتراكنا في عمل واحد مع بعض وفرحت لفرحته وسعادته وكان نفسي قبل ما يموت يتحقق حلمه لأن رجوعه معايا بالعمل ده كان أمله في الحياة، من الستينيات مبطلش السؤال عني".

وقالت: أن "الفنان الراحل كان سيعتزل في عام 2017 ولكني كنت سببا رئيسياً في عودته مرة أخرى، متذكرة آنذاك اتصلت به هاتفيا" قائلة: "يا يوسف لما أنت تعتزل هيبقى إيه للزمن الجميل عشان يتواجد للمجتمع، هو احنا عندنا كام فنان زيك، وقتها قالي أرجع معاكي".

وتوفي الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا.