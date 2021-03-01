الفنانة شيرين رضا تحسم جدل ارتباطها بشاب يصغرها بـ 25 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الفنانة المصرية، شيرين رضا، في تغريدة على "تويتر" ارتباطها بشاب أصغر منها في العمر بـ25 عاماً.

وعلقت الفنانة الشهيرة على الجدل الذي أثارته تصريحاتها، في برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، عن ارتباطها بشاب عمره 28 سنة.

وكتبت شيرين رضا (53 عاما) تعليقا مرفقا بصورة، قالت فيه: "إيه كمية التخريف دي؟؟ انتو مصدقين نفسكم وفاكرين أن الهزار في برنامج هزلي مع دمية يبقي خبر؟؟ أيه العبط ده؟؟".

وقد جاء تصريح شيرين رضا، محل الجدل، خلال فقرة الأسئلة الجريئة مع كارو في حلقة يوم الجمعة من برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، وتحدثت عن حياتها العاطفية بداية من حب الطفولة ووصولا إلى آخر علاقة عاطفية.

وخلال الحلقة قالت شيرين رضا: "دلوقتي أنا في قصة حب مع شاب اسمه محمد، وأغرب معاكسة حصلتلي في حياتي كانت منه، هو جه قالي أنا اسمي محمد عندي 25 سنة وعايز نتجوز بس متجوزتش، وعايشين مع بعض قصة حب دلوقتي".