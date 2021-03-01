وفاة أرملة الأديب المصري الراحل يوسف إدريس

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت، قبل قليل، رجاء عبد الرحمن الرفاعي، أرملة الأديب المصري الراحل يوسف إدريس.

وأعلن الناقد الدكتور حسين حمودة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نبأ الوفاة، قائلاً: "رجاء الرفاعي، إلى اللقاء، الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت متفائلة دائماً، استراحت أخيراً".

وأضاف: "رحلت وتركت كل من أحبوها وأحببنها بعيدين وبعيدات عن الراحة، سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت، يا رجاء، إلى اللقاء".

يُذكر أن الأديب الكبير يوسف إدريس هو كاتب قصصي ومسرحي وروائي، ولد في قرية البيروم، إحدى القرى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر، وأنجب من رجاء الرفاعي ثلاثة أولاد، وتوفي سنة 1991 عن عمر يناهز 64 عاماً.