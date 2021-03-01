لماذا غاب الفنانون عن جنازة يوسف شعبان؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي أن الوسط الفني بوفاة الفنان يوسف شعبان فقد قامة كبيرة قدم عدداً من الأعمال المهمة التي شكلت وجدان الجمهور المصري والعربي منها مسلسل "رأفت الهجان" و"الشهد والدموع" وغيرها.



وأضاف أشر ف زكى أنه بشكل شخصي كان أقرب الأشخاص إلى الفنان الراحل، وتشرف بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن يوسف شعبان أعطى نقابة المهن التمثيلية المزيد من النجاحات أثناء توليه منصب النقيب، كما أوضح زكي سبب غياب الفنانين عن حضور الجنازة بأنه يلتمس لهم الأعذار خاصة أننا في ظروف صعبة من انتشار فيروس كورونا.

وشيع جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، من مستشفى العجوزة، إلى مقابر الأسرة في أكتوبر، وشارك في تشييع الجثمان عائلة الفنان الراحل وعلى رأسهم ابنته سيناء، إضافة إلى الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي في نقابة الممثلين، والفنان مراد مكرم عضو مجلس إدارة النقابة، وكذلك عدد من محبي الفنان الكبير الذين حرصوا على توديعه، وفقا لليوم السابع.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضي، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.