الممثلة جودي فوستر تتسلم جائزتها في حفل غولدن غلوب بالبيجاما

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

احتفلت الممثلة الأمريكية جودي فوستر بفوزها بجوائز غولدن غلوب بعيدا عن الأناقة المعهودة في الحفل العالمي، إذ ظهرت مرتدية بيجاما متطابقة مع ربطة عنق كلبها المصنوعة من نفس القماش.

وحصلت فوستر على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم The Mauritanian أو (الموريتاني) كمحامية عنيدة، وكانت قد تفاجأت بالفوز إذ راحت تحتضن حيوانها الأليف بشدة معبرة عن سعادتها، وفق "الانديبندنت".

والموريتاني فيلم إثارة بريطاني أمريكي بطابع قانوني من إخراج كيفن ماكدونالد، ومن سيناريو وتأليف إم. ترافن، وروري هينز وسهراب نوشيرفاني. الفيلم من بطولة جودي فوستر وطاهر رحيم وشايلين وودلي وبنديكت كومبرباتش. وتقرر إصداره في الولايات المتحدة في 19 فبراير 2021.

وفازت فوستر سابقًا بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1989 عن فيلم "The Accused" وفي عام 1992 عن فيلم "The Silence of the Lambs" وتم تكريمها بجائزة (Cecil B. DeMille) عام 2013.

وتم توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوي الثامن والسبعون، الأحد 28 فبراير، في حفل افتراضي لتكريم أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية في العام الماضي.