تعهدت بالتوقف عن شراء الملابس.. جين فوندا تظهر ببدلة قديمة خلال حفل غولدن غلوب

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت النجمة الأمريكية جين فوندا خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب أمس بأزياء كانت قد ارتدها من قبل.

وفازت جين فوندا بجائزة سيسل بي. دوميل الفخرية خلال الحفل، ووقف جميع الحضور بمن فيهم مقدمة الحفل احتراما لها على المسرح.

وصرحت فى حديثها مؤخرا خلال مقابلة مع برنامج إلين دي جينيريس، قائلة: "لقد تعهدت قبل عامين بألا أشترى أي ملابس جديدة مرة أخرى. نحن ننفق الكثير من المال، ونشتري أشياء كثيرة جدًا، ثم نتخلص منها، نحاول تطوير هويتنا من خلال التسوق، أليس كذلك؟ يجب أن نوقف ذلك، أوقفوا كل هذه النزعة الاستهلاكية".

وأضافت: كان عليا أن أذهب إلى خزانة الملابس واكتشف شيئًا لا يزال يناسبنى وقد ارتديته من قبل، وبدلة جين من تصميم ريتشارد تايلر.



حفل غولدن غلوب 2021 يقام لأول مرة بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا وظروف الاغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بعد، وبالتالي لن يكون هناك أي تجمع بين النجوم المرشحين للجوائز،



والحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، كان من المفترض إقامة حفل توزيع غولدن غلوبس في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.



ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و "The Father" و "One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown"، وفق "اليوم السابع".



ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.



وتنافس كلاً من ريز أحمد عن دوره فى ("Sound of Metal") والراحل تشادويك بوسمان ("Ma Rainey’s Black Bottom") وديلروي ليندو ("Da 5 Bloods") على جائزة أفضل ممثل.