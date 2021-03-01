الأمير هاري في حديثه مع أوبرا: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت شبكة "CBS" الأمريكية مقطعين مختصرين من مقابلة المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وبنفري، مع دوق ساسيكس الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان ماركل، والتي من المتوقع أن تبث في 7 مارس.

وعبّر الأمير البريطاني هاري، في المقابلة عن مخاوفه بأن "يعيد التاريخ نفسه"، في إشارة لوالدته الأميرة دايانا، والتي توفيت، بعمر 36 عاما، في حادث سيارة بسبب ملاحقة الصحفيين لها في باريس بعد طلاقها من الأمير تشارلز.

وجلس هاري، 36 عاما، بجانب زوجته، 39 عاما، ممسكا بيدها. وكانا قد أعلنا هذا الشهر بأنهما يتوقعان مولودا جديدا.

وقال هاري: "أشعر بالراحة والسعادة لجلوسي هنا وبجانبي زوجتي"، مضيفا "لا يمكنني أن أتخيل أنها (ديانا) تمكنت بفعل كل هذا وحدها طوال كل تلك السنين.. إنها تجربة مليئة بالتحديات لكلينا، لكن على الأقل ندعم بعضنا".

وفي المقاطع المنشورة يبدو أن وينفري ستتطرق لمواضيع حساسة، وتظهر وينفري وهي توجه بسؤال لميغان قائلة: "هل اخترتِ السكوت أم تم إسكاتك؟"، وفق "قناة الحرة".

وقبل رحيلهما إلى كاليفورنيا، اشتكى الزوجان من ملاحقة الصحفيين والمجلات الصفراء ومعاملتهم لميغان، والدها من جنوب أفريقيا ووالدتها أميركية من أصل أفريقي، وقالا إن تغطية أخبارهما شابتها العنصرية والتنمر.

وتعد هذه أول مقابلة تلفزيونية للزوجين منذ أن أعلنا الإقامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والتخلي عن واجباتهما الملكية، العام الماضي.