وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ70 عاماً

المصدر: وكالات

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة أحلام الجريتلى عن عمر يناهز 73 عاماً، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

ونشر الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحة النقابة الرسمية على "فيسبوك"، قائلاً: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان". بحسب اليوم السابع

وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "البرنس".

وقدمت الراحلة العديد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية منها مسلسل «حكايات المدندش» ومسلسل «من أطلق الرصاص على هند علام» مع نادية الجندي.

وشاركت في إحدى حلقات مسلسل «لحظات حرجة» ومسلسل «السندريلا»، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة.