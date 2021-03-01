نجوم الغانم ترأس لجنة الأفلام الوثائقية في «البحرين السينمائي»

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم مسابقة المهرجان، والتي تشمل خمس فئات من الأفلام.

وتشمل مسابقة المهرجان خمس فئات من الأفلام هي الروائية القصيرة والطلبة والوثائقية والتحريك، إضافة إلى مسابقة مركز تفوق.

ووفقاً لإدارة المهرجان فإن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية ترأسها النجمة الشهيرة المصرية ليلى علوي، التي تتمتع بخبرات واسعة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية سترأسها مخرجة الأفلام الوثائقية الإماراتية نجوم الغانم، وتضم في عضويتها الناقد السينمائي البحريني حسن حداد، والأستاذ في جامعة البحرين محمد السيد. أما بالنسبة للجنة أفلام التحريك فسيرأسها البحريني خالد المحرقي وتضم في عضويتها الأستاذة في جامعة البحرين الدكتورة سما الهاشمي.

وسيرأس لجنة مسابقة الطلبة المخرج البحريني صالح ناس، على أن يرأس لجنة تحكيم أفلام مسابقة مركز تفوق الفنان والمخرج البحريني جمعان الرويعي. وفي شأن متصل، أكدت إدارة المهرجان أن المشاركة في مسابقات المهرجان ستظل مفتوحة حتى تاريخ 15 مارس الجاري.