الراحل يوسف شعبان وإبداعه في مسلسل وضحى وابن عجلان

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم الفنان الراحل يوسف شعبان العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى الأعمال المسرحية.

ولكن دوره في مسلسل وضحى وابن عجلان كان مختلفاً نظراً لأنه مسلسل باللهجة البدوية التي اتقنها الراحل بامتياز.

وشارك الراحل يوسف شعبان في مسلسل (وضحى وابن عجلان) في 1975 مع عدد من الممثلين العرب ، والذي أدى دوره بإبداع وإتقان، وتناول قصة حب من البادية الأردنية، وجسد فيه الراحل يوسف شعبان شخصية «ابن عجلان» الذي يقع في غرام «وضحا»، ولكن والدها يرفضه.وهو مسلسل أردني ، والذي يعد الأكثر مشاهدة في دول الخليج والأردن وسوريا في حينه، وشاركته البطولة من سوريا سلوى سعيد، ومن الأردن نبيل المشيني إلى جانب كوكبة مجموعة من الممثلين الأردنيين والسوريين الكبار.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، يحكي قصة حب في البادية بين (وضحى) ، و(ابن عجلان) ، لكن الشيخ (عقاب) والد (وضحى) يقوم بغزو آبار الحفر ؛ ليجبر رعاة مواشي الشيخ (ابن عجلان) على الخروج من المنطقة بعد قتل اثنين منهم .

ويسارع فرسان الشيخ (سلطان) ابن عم (ابن عجلان) برفع لواء الحرب بدافع نخوة العشيرة للدفاع عن الأرض والقبيلة ، فيستخدم "العطفة" (أي حمل ابنته وضحى على هودج) لتتقدم صفوة الفرسان ، وتدق الطبول ، وتتصاعد حدة الحرب ، لتميل الموازين تجاه قبيلة الشيخ (سلطان) ، وتقع (وضحى) في الأسر .

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل يوسف شعبان: (معبودة الجماهير) و(ميرامار) و(الثلاثة يحبونها) و(أم العروسة) و(جفت الدموع) و(دائرة الانتقام) و(اذكريني) و(أنا اللي قتلت الحنش) و(السجينتان) و(حارة برجوان) و(كشف المستور) و(العذراء والعقرب).

وفي الدراما التلفزيونية قدم العديد والعديد من الأعمال مثل (الشهد والدموع) و(المال والبنون) و(الضوء الشارد) و(الوتد) إلا أن دور "محسن ممتاز" الذي قدمه في مسلسل (رأفت الهجان) ظل هو الأيقونة التي اشتهر بها على مدى مشواره.

من مسرحياته (مطار الحب) و(عروسة تجنن) و(100 مسا) و(رجل في القلعة) و(دماء على ستار الكعبة) و(باب الفتوح). تولى منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من 1997 إلى 2003 وحصل على العديد من الجوائز كما كرمه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في 2016 والمهرجان القومي للمسرح المصري في 2019.