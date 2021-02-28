فنانة مشهورة: رأيت بعيني من يعرض ابنه للبيع في دمشق ويأكل من القمامة

المصدر: البيان الإلكتروني

في تصريحات صادمة كشفت الفنانة السورية هدى شعراوي، أنها رأت بعينيها من يعرض ابنه للبيع في دمشق ويأكل من القمامة بسبب الغلاء والجوع.

وكانت الممثلة هدى شعراوي، إحدى بطلات مسلسل "باب الحارة" بشخصية القابلة "أم زكِي" قد قالت في حوار لإذاعة محلية، إن الناس تأكل من القمامة في سوريا، بسبب الغلاء الذي يضرب سوريا.

أب يبيع ابنه لعجزه عن سدّ رمقه!

وتوجهت شعراوي المشهورة بأدوار البيئة الشامية، في الدراما السورية، باستغاثة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب الغلاء والفقر الذي أوصل الناس إلى الأكل من الحاويات: "يا سيادة الرئيس، الله يوفقك، خلّيك معنا" ثم سردت له ما شهدته بأم العين، من فضيحة عن رجل سوري يعرض ابنه البالغ من العمر ست سنوات، للبيع في أحد أحياء دمشق القديمة، بسبب عجزه عن مجرد تأمين الطعام لأولاده الستة، كما قالت في الفيديو الذي شهد انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

أكلون من حاويات القمامة

وقالت للأسد: "أنا أرى الناس يلتقطون الطماطم العفنة وبقايا الطعام المرمي" من حاويات القمامة. هذا أراه بعيني".

وأضافت: "غلاء فاحش، ياربي، من أين سيأكل الفقير؟".