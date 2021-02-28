فيديو.. آخر ما قاله الراحل يوسف شعبان على الهواء قبل وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنان المصري يوسف شعبان، الذي مرّ بمرحلة صحية صعبة للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله إثر ذلك لمستشفى العجوزة ودخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وقبل أيام من إصابته بالفيروس؛ أجرى الفنان مداخلة هاتفية مع أبطال مسلسل "المال والبنون" الذين كانوا ضيوفاً على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة" في 6 فبراير الجاري.

وقال خلال المداخلة إنه منذ أن قرأ سيناريو مسلسل "المال والبنون" عام 1992، شعر أنه سيشارك في عمل كبير، لافتا إلى أن "أهم ما ميّز (المال والبنون) وجعله يعيش نحو 28 عاما، أن الكاتب قدّم ورقا جيدا، وأن المخرج نفذّه بشكل جيد، وأن الممثلين عملوا اللي عليهم بإخلاص وحب".

تابع: "الأمور دي هي اللي تخلي أي عمل ينجح، وهي اللي كانت بتخلي مسلسلاتنا تتوزع في كل البلاد العربية ويجوا يخطفوها قبل رمضان"، لافتا إلى أنه يعتبر كل مشاهده في العمل "ماستر سين"، كما أنه لم يكن لديه أية مشاهد صعبة عن غيرها، حيث أعطى جميع مشاهده نفس التركيز، مستكملا: "كنت أشعر أني أقدم شخصية من لحم ودم".

مسلسل "المال والبنون" إنتاج عام 1992، بطولة النجوم: عبدالله غيث، يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز، شريف منير، فايزة كمال، عايدة رياض، رجاء حسين، رشوان توفيق، زيزي البدراوي، سلوى عثمان، أحمد شاكر عبداللطيف، سيد زيان، وحيد سيف، وهياتم وغيرهم، تأليف محمد جلال عبدالقوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

ولد الراحل يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

ومن أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.