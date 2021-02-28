تطور جديد في الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد الفنانة المصرية حورية فرغلي لإجراء العملية الجراحية الثانية، التي من المقرر أن تكون غدا في أحد مستشفيات شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت حورية فرغلي قد أجرت العملية الجراحية الأولى باستئصال جزء من القفص الصدري، وستكون العملية الثانية في الأنف، حيث تقوم بتعديلها ونحتها.

وتتواجد الفنانة رانيا محمود ياسين، التي تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلي، حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، والتي أفادت بأنها كانت تتواصل مع حورية فرغلي خلال الأيام الماضية.

وقالت رانيا محمود ياسين بأن آخر مرة تواصلت فيها مع حورية فرغلي كان منذ يومين، قبل سفرها بساعتين، وفقا لصدى البلد.

وتساءلت: لا أعرف ما الذي حدث خلال الجراحة حتى الان، وأنتظر هاتف من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدا لكي نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأي معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يطمئن عليها الجمهور الذي يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية.