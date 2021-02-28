نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، اليوم عن استلامها لتأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" في دولة الإمارات.

وكتبت الفنانة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "تشرّفت اليوم بإستلام "الإقامة الذهبية" من دولة الإمارات الشقيقة.. الله يعزّ قيادتها وشعبها.. وصادفت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين..".

يذكر أنه في عام 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.