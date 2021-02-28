تطاول قليل الأدب.. دفاع غاضب عن أحدث مسرحيات عادل إمام

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الانتقادات والهجوم الذي تعرضت لها "بودي جارد"، آخر مسرحيات النجم المصري، عادل إمام، منذ بدء عرضها غضب واستفزاز أحد الممثلين الذي شاركوا في أحداثها.

ودافع الفنان شريف إدريس، أحد الممثلين المشاركين في "بودي جارد"، عن المسرحية عقب تعرضها لانتقادات عدة، بعد عرضها مؤخراً على منصة «شاهد».

وقال إدريس، في منشور على حسابه في فيسبوك: "ليس من حقي أن أرد على أي انتقادات موجهة للمسرحية، وسواء أعجبتك أم لم تعجبك فهذا حقك الشرعي تماما، ولكن الناس التي تتطاول بشكل قليل الأدب يجب أن أوجه لهم كلمتين مهمين".

وأشار شريف إدريس إلى أنه ظل يشارك في مسرحية "بودي جارد" منذ يناير 2006 حتى توقف عرضها في نهاية 2010، وكان يصدم من حجم الحضور للمسرحية، وحرص بعض الجمهور على الحضور إلى المسرح أكثر من مرة لمجرد مشاهدة الفنان عادل إمام".

وتابع موجها حديثه للمشاهد: "مع اختلاف الزمن قد لا تعجب المسرحية حضرتك، لكن للأسف اسمح لي أن أقول لك إن حضرتك لست مقياساً للنجاح والفشل، مع احترامي الشديد، بدليل أنها أغلى مسرحية بيعت في تاريخ المسرح، وكنت شاهدا على نجاحها كل ليلة بعيني، نجاحها الذي هو أهم من المال، نجاحها الحقيقي في الجمهور الذي ظل يحضرها لمدة 11 عاما متواصلين".

واختتم شريف إدريس منشوره قائلا: "حب الناس لعادل إمام وتاريخه الذي لم يستطع أحد أن يصل إلى ربعه، وباختصار انتقد براحتك ولكن بأدب، ونقدك على رأسي. شكرا".

وشارك إدريس في المسرحية كأحد الأدوار الثانوية، وفق "المصري اليوم".

وتعرضت مسرحية «بودي جارد» لعدد من الانتقادات بعد عرضها على منصة «شاهد»، فيما وصفها الكثير من المتابعين على أنها أسوأ أعمال عادل إمام المسرحية.