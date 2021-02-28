هالة صدقي: أحمد زكي ضربني و "إيده مرزبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة هالة صدقي عن كواليس فيلم "الهروب" الذي شاركت فيه إلى جانب الفنان الراحل أحمد زكي، خلال استضافت الإعلامي عمرو الليثي لها في برنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة.

وأكدت صدقي أن أحمد زكي ضربها في مشهد من الفيلم، ووصفت يده بـ "المرزبة" وقالت: بالفعل وشي ورم وتألمت بشدة".

وأضافت: "جاء الماكيير وقالى هنعيد المشهد تاني لأنه نتيجة ضربة القلم الحسنة اللي كنت مركبها طارت، واضطرينا نعيد المشهد تاني وبكيت لأني هضرب قلم تاني من أحمد زكي".

وتشارك الفنانة هالة صدقي خلال الفترة المقبلة بفيلم مصري سعودي لبناني، والتي ستكشف عن تفاصيله بعد وضع اللمسات الأخيرة على العمل، وفى الجانب الآخر لن تشارك في السباق الرمضاني لهذا العام.