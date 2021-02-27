بعد إصابته بكورونا.. شقيقة أحمد مكي تكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة إيناس مكي تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان أحمد مكي الذي أصيب منذ أيام قليلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت إيناس، اليوم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على شاشة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن الفنان ملتزم بالعزل المنزلي منذ إصابته بالفيروس قبل أسبوع.

وطلبت من جمهوره ومحبيه الدعاء بالشفاء العاجل، قائلةً: "دعوات الناس طبعاً، وحب الناس، إن شاء الله يقوم لنا بالسلامة".

يُذكر أن أحمد مكي يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، إلى جانب النجم كريم عبد العزيز، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.