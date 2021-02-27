المذيع كريس فيد يحصل على الإقامة الذهبية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تفتح الإمارات قلبها أمام المبدعين والمواهب، تدرك تماماً ما يحملونه بداخلهم من إبداع، لذا كانت المكافأة لهم إقامة ذهبية تقدمها لهم هدية على كل ما يقدمونه من إبداع.

وها هي قائمة الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، منذ إطلاقها في 2019، آخذة بالاتساع يومياً، حيث كان المذيع الإذاعي الأسترالي اللبناني كريس فيد آخر الذين انضموا إليها، وذلك بعد إعلانه، أمس، عبر حسابه على "إنستغرام"، عن حصوله على الإقامة الذهبية التي تصل مدتها إلى 10 سنوات ويتم تجديدها تلقائياً.

كريس فيد، مقدم برنامج (The Kris Fade Show) على راديو فيرجين بدبي، الذي نشر، على حسابه في "إنستغرام"، صورة له أثناء السلام على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد أن حصوله على الإقامة الذهبية بمثابة شرف له.

وكتب: "يشرفني حقاً الحصول على الإقامة الذهبية من هذا البلد الرائع، مغادرة أستراليا قبل 12 عاماً لتجربة حظي في مدينة لم أكن أعرف عنها الكثير كان بالنسبة إليَّ أمراً فيه رهبة وخوف، ولكن كما اعتادت دبي والإمارات العربية المتحدة أن تفعل مع ضيوفها، فقد جعلتني أشعر بالترحيب، كما جعلتني أشعر بالأمان أيضاً".

وفي الوقت ذاته، توجَّه المذيع كريس فيد، الذي أسهم خلال مسيرته في إثراء المشهد الإعلامي في دبي، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على منحه الإقامة الذهبية. وكتب: "شكراً لقادة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتهم، الإقامة الذهبية هذه بمثابة ثمرة الكرز على القمة".

يُذكر أن كريس كان، وهو موسيقي محترف أيضاً، قد نشر أيضاً، على حسابه في "إنستغرام، صورة تجمعه بزوجته وطفلتيه نوشي وكيكي، إضافة إلى مقطع مصوَّر يُظهر احتفاله بيوم ميلاده، متوجهاً بالشكر إلى كل الذين احتفلوا معه بهذه المناسبة، وأولئك الذين أرسلوا إليه الهدايا أيضاً، وكتب: "أشعر بالكثير من الحب".

وأضاف: "كلما كبرت أكثر، زاد وعيك، وتعلمت أكثر حول حقيقة الحياة، وطبيعة احتياجاتك، وبلا شك أن هذه الصورة هي كل ما أحتاج اليه، شكراً لوالدي، وشكراً لله الذي منحني كل هذا الحب والأمان مع عائلتي، شكراً للجميع على رسائلهم الجميلة التي وصلتني اليوم، وكل يوم، أشعر بالحب".