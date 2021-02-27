لماذا اعتذرت الفنانة ريهام عبد الغفور لأحد أحياء القاهرة العريقة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذرت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور لسكان الزمالك، أحد أحياء القاهرة العريقة، بعد حديثها عن قبول دور تمثيلي حول الإدمان جرت أحداثه في ذلك الحي.

وقالت ريهام، اليوم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتكلمت بحسن نية في برنامج عن أني في مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان، وده خلاني نفسي أمثل الدور وقلت إن قصة (ربع جرام) كانت أحداثها في الزمالك، وتقريباً كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة".

وأضافت: "لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم، وأسرتي ما زالت تسكن هناك، بعتذر لو كلامي اتفهم غلط، أو ضايق أو جرح أي حد".

واعترفت أن ما بدر منها "غلطة غير مقصودة"، موضحةً أنها تقدَّمت بهذا الاعتذار بسبب ردود الفعل الشديدة تجاهها على مواقع التواصل لاجتماعي.

يُذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها إلى جانب النجوم: مصطفى درويش، وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، وأحمد درويش، في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" التي حققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.