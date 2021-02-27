اليوم.. محاكمة رانيا يوسف بتهمة التشهير بالإعلامي العراقي نزار فارس بعدما اتهمته بالتحرش بها

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ اليوم السبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف والتشهير به.

وكان الإعلامي العراقي نزار الفارس قد أقام دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف مطالبا بمبلغ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب اليوم السابع.

وفي تفاصيل الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

لكن نزار فارس فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.