ابنة الفنان يوسف شعبان: ادعوا لوالدي ..حالته حرجة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، طالبة الدعاء لوالدها الفنان الكبير بالشفاء من فيروس كورونا.

وقالت زينب يوسف شعبان خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، مساء الجمعة، إن والدها محتجز بقسم العناية المركزة بالحجر الصحي في مستشفى العجوزة بالقاهرة وموضوع على جهاز للتنفس الاصطناعي وحالته حرجة.

وأضافت زينب أن والدها كان عائداً من تصوير مسلسل في لبنان، ثم شعر بالتعب وتعرض لهبوط كبير في ضغط الدم، بعدها تم تشخيص حالته بفيروس كورونا واحتجز بالمستشفى، وناشدت ابنة شعبان الجمهور الدعاء لوالدها.

وكان الفنان قد فقد الوعي بعد أن كان في السابق موضوعاً على جهاز للأكسجين فقط، واضطر الأطباء لمحاولة إسعافه باستخدام جهاز التنفس الاصطناعي.

وفي البداية عولج شعبان في مستشفى خاص، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العجوزة للعزل من أجل اتباع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية في التعامل مع مرضى كورونا.