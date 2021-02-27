الفنانة شيرين رضا تكشف مفاجأة عن مؤهلها الدراسي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا عن مفاجأة تتعلَّق بمؤهلها الدراسي، موضحةً أنها لم تحصل إلا على الشهادة الإعدادية فقط.

وقالت شيرين، خلال لقائها مع برنامج "لايف من الدوبلكس"، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، مساء أمس، عبر قناة "أون إي": "مؤهلي الدراسي إعدادية، عشان سقطت في ثانوية عامة، وسافرت كملت دراستي برة، بس هنا في مصر مؤهلي الدراسي إعدادية".

وأضافت: "أنا الابنة الوحيدة لوالدي، واتعلمت منه كل حاجة حلوة في حياتي، أولها إن يكون عندي صبر، وإني أتفهم اللي قدامي".

يُذكر أن آخر أعمال شيرين رضا حكاية "فرق توقيت" من مسلسل "نمرة اتنين" الذي عُرض عبر "شاهد VIP"، من بطولتها مع ماجد الكدواني، وإخراج هادي الباجوري.