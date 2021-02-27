هذه أمنية الفنان مشاري البلام الأخيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للقاء سابق مع الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام يتحدث فيه عن أمنيته الأخيرة التي كان يطمح إليها قبل وفاته.

وقال البلام، خلال اللقاء الذي كان في برنامج "ع السيف" في قناة atv الكويتية، إنه يتمنى أن يكتشف مع شخص متخصص فكرة أو شخصية جديدة يستطيع تقديمها وتكون مختلفة عما قدمه سابقاً، وذلك بعدما أتم 30 عاماً في مجال العمل الفني.

وأوضح أنه ناشد الكتّاب أن يكتبوا شخصيات خاصة بمشاري البلام، وأن أفضل من كتب له شخصية كانت فجر السعيد، التي نبشت في شخصيته وأخرجت لوناً جديداً لم يظهر من قبل، وهبة حمادة، وفهد العليوة.

وتضمَّن اللقاء حديثاً للفنان الراحل عن أعماله التي انتهى منها لشهر رمضان، منها: "بيت الذل، درب الهواء، الوصية الغائبة".

يُذكر أن الفنان مشاري البلام توفي، أول من أمس، بعد دخوله العناية المركزة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).