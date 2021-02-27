أول تصريح للفنانة شيري عادل بعد خضوعها لجراحة دقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجَّهت الفنانة المصرية شيري عادل أول رسالة لجمهورها بعد خضوعها لجراحة دقيقة.

وقالت شيري، بحسب موقع "اليوم السابع"، إن حالتها تحسنت بشكل كبير، لافتةً إلى أنها ستجري بعض الفحوص بعد العملية.

وأكدت أنها ستدخل بعد ذلك في فترة نقاهة بمنزلها استعداداً لاستئناف نشاطها الفني.

كانت شيري عادل قد أجرت جراحة دقيقة، الأربعاء الماضي، في أحد مستشفيات القاهرة، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل خاصة بالجراحة.

وتنتظر الفنانة شيري عادل عرض فيلمها الجديد "للإيجار" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب، ويشاركها البطولة خالد الصاوي، ومحمد سلام، ومن المقرر عرضه بدور العرض خلال مارس المقبل.