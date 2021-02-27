دراما رمضان 2021.. نسائية بامتياز

المصدر: القاهرة - مها سمير

يبدو أن دراما رمضان المقبل ستكون نسائية بامتياز، حيث تشير الأعمال التي يتم تصويرها حالياً إلى استحواذ نجمات الدراما المصرية على حصة الأسد في بطولة الأعمال المقرر عرضها في موسم العام 2021، في أكبر رد اعتبار للقائلين بأن الدراما المصرية تفتقر إلى البطولات النسائية.. وبأنها ذات طابع ذكوري، في السطور القادمة، نرصد أبرز ملامح دراما النساء في رمضان المقبل.

تضم القائمة عدداً كبيراً من المسلسلات لنجمات من مختلف المراحل العمرية، منهن من يواصل تجاربه الناجحة، والآخر الذي يقدم البطولة النسائية للمرة الأولى.

والبداية بالفنانة يسرا التي تخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل «حرب أهلية» ويشاركها البطولة جميلة عوض من إخراج سامح عبد العزيز.

أما الفنانة منى زكي فتأتي في مقدمة نجمات السينما العائدات إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 5 سنوات عن الدراما التلفزيونية منذ آخر أعمالها بمسلسل «أفراح القبة»، حيث تطل علينا بعمل درامي جديد تحت عنوان «تقاطع طرق» من إخراج تامر محسن.

أيضًا، قررت الفنانة دنيا سمير غانم العودة للدراما بمسلسل جديد يحمل اسم «المدينة»، ويشارك في بطولته علي ربيع، والفنانة دلال عبد العزيز من إخراج خالد ووليد الحلفاوي.

وتنضم لقائمة البطولات النسائية كل من الفنانة نيللي كريم التي تقدم مسلسلاً بعنوان «ضد الكسر»، ويشاركها البطولة لقاء الخميسي، من إخراج أحمد خالد، وكذلك الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تقوم بدور البطولة من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» ويشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي وهو من إخراج مصطفى فكري.

ويواصل عدد من الممثلات تقديم البطولة النسائية للعام الثاني على التوالي، من بينهن الفنانة ريهام حجاج التي تقوم ببطولة مسلسل «كل ما نفترق»، من إخراج كريم العدل، وكذلك الفنانة دينا الشربيني التي تقدم هذا العام مسلسل «قصر النيل»، من بطولة صلاح عبدالله وإخراج خالد مرعي.

ويأتي الموسم الدرامي الجديد أكثر حضورًا للعنصر النسائي فيما يتعلق بتجسيدهن للبطولة المطلقة للمرة الأولى، بينهن أمينة خليل من خلال مسلسل «خلي بالك من زيزي» الذي تدور أحداثه حول المشاكل الزوجية من إخراج كريم الشناوي.

كما تقوم روجينا بالبطولة المطلقة الأولى لها في رمضان بمسلسل «بنت السلطان» بعد نجاحها العام الماضي بشخصية «فدوى» بمسلسل «البرنس»، وكذلك تخوض حنان مطاوع بطولتها الأولى من خلال مسلسل «ورد» بطولة نضال الشافعي وإخراج شادي أبوشادي.