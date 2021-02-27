تغريدات النجوم.. فرح وحزن وأعمال جديدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين الفرح باليوم الوطني الكويتي، والحزن على رحيل الفنان مشاري البلام، تأرجحت تغريدات نجوم الفن الخليجي، بينما بدا المشهد مختلفاً على الصعيد العربي، حيث جاءت تغريدات النجوم العرب حاملة لأخبارهم الفنية، وكاشفة عن أعمالهم الجديدة، «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات، ففي الوقت الذي كشفت فيه هبة الطوجي عن تحضيراتها لألبومها الرابع، اعتذرت لطيفة عن تأخير طرح كليبها الجديد، بينما أطلق المجرد وحماقي حملات تشويقية لأغنياتهم الجديدة.

الاحتفال باليوم الوطني الكويتي، شكل قاسماً مشتركاً بين نجوم الإمارات والخليج، والذين بادروا إلى تهنئة الدولة الشقيقة، والشعب الكويتي بهذه المناسبة، على رأس نجوم الإمارات وقف حسين الجسمي والذي أطلق بهذه المناسبة أغنية «نور الأرض يا كويت»، أما الفنان أحمد الجسمي فكتب على «انستغرام»: «كل عام وكويتنا الحبيبة أميراً وحكومة وشعباً بخير وعز ورفاهية وأمن وأمان». رغم انشغالها بالترويج لأغنيات ألبومها الجديد «فدوة عيونك»، لم تتجاهل الفنانة أحلام العيد الوطني الكويتي، حيث كتبت على «انستغرام»: «كل عام وأنت بخير يا قلب القلب»، في حين نشر الفنان عيضة المنهالي على ستوري انستغرام: «كل عام والكويت الحبيبة في أمن وأمان وعزة ورفعة».



أغنية جديدة



أما الفنان عبادي الجوهر، فنشر عبر تويتر، أغنيته الجديدة «أشر على الكويت» والتي كتب كلماتها أحمد الشرقاوي ولحنها عبدالله القعود، بينما تولى توزيعها ربيع الصيداوي، وكانت الأغنية قد حصلت في أقل من 24 ساعة على تويتر أكثر من ألفي مشاهدة، كما أطلقت الفنانة نوال الكويتية عبر يوتيوب، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي أغنيتها «خلك سموح» والتي كتب كلماتها بدر بورسلي، ولحنها مشعل العروج، وغردت نوال بهذه المناسبة قائلة: «وطني الكويت سلمت للمجد».

في المقابل، أصاب رحيل الفنان الكويتي مشاري البلام، ووالدة الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم الساحة الخليجية بالحزن، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع هذه الأخبار، حيث حملت العديد من تغريدات النجوم نعياً للفقيد، وتقدم عدد كبير منهم بالعزاء إلى الدكتور حبيب غلوم، ومن بين هؤلاء رؤى الصبان والتي كتبت على تويتر: «جمعتكم طيبة، وفي هذا اليوم دعاء لوالدة الدكتور حبيب غلوم الراحلة، وللراحل مشاري البلام، اللهم اغفر لهما واعفو عنهما وتجاوز يا رب».

على المستوى العربي، فقد بدا المشهد مختلفاً، فمن كواليس مسلسل «الكندوش» للمخرج سمير حسين أطلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على «انستغرام» وهي ترتدي حجاباً أسود، وأرفقتها بتعليق قالت فيه «ياسمين»، وهو اسم الشخصية التي تؤديها سلاف في المسلسل، الذي يشارك فيه أيضاً أيمن زيدان. وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وصباح الجزائري وكندة حنا وسامية الجزائري.



ألبوم رابع



أما الفنانة هبة طوجي، فكشفت عبر انستغرام عن تحضيرها لألبومها الرابع والذي يتولى إنتاجه أسامة الرحباني، وكانت هبة قد نشرت على انستغرام صورة من كواليس التحضيرات، وتجمعها مع أسامة الرحباني، وكانت هبة قد أوضحت بأنها ستشارك في الألبوم الجديد كملحنة، مبينة أنه سيتضمن مفاجآت عدة، مؤكدة في تعليقها أن السبب في تأخر الألبوم هو فيروس كورونا، قائلة «بالتأكيد أن الأولوية هي للصحة»، مضيفة: «نشتغل من كل قلبنا لنقدم لكم عملاً يليق بكم وبنا».

وفي السياق ذاته، تقدمت الفنانة لطيفة بالاعتذار لجمهورها عن تأخرها في طرح كليب أغنيتها الجديدة «الليل ليل»، عازية السبب إلى إصابة مخرج العمل بفيروس كورونا، قائلة إنه سيتم تأجيل طرح الكليب حتى تعافيه وخروجه من العزل الصحي، وكانت لطيفة قد كتبت على تويتر:«آسفة جداً على التأخير بالنسبة لكليب «الليل ليل»، كورونا أصابت المخرج والحمد لله ربنا عافاه، ولكن هانت إن شاء الله قريب جداً ترونه».



حملات تشويقية



مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت أخيراً تصعيداً في الحملات التشويقية للأعمال الجديدة، لا سيما المتعلقة بالغناء، وفي هذا الإطار، أطلق الفنان المغربي سعد المجرد عبر حسابه على انستغرام، حملة تشويقية لكليبه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان «الغادي وحدو»، والذي يتوقع أن يرى النور مع نهاية الشهر الجاري، ويأتي الكليب الذي أخرجه عبد الرفيع العبديوي، بالتزامن مع وصول مشاهدات كليب أغنيته «المعلم» إلى 900 مليون مشاهدة. أما الفنان المصري محمد حماقي، فكشف هو الآخر عن كليب أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان «حياتك في صورة»، والتي تعد باكورة أعماله في العام الجاري، وكان حماقي قد أطلق «تريللر» الأغنية عبر حسابه على «انستغرام»، علماً بأن الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

بينما نجحت الفنانة منه شلبي في خطف أنظار متابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحها لبوستر فيلمها الجديد «الإنس والنمس»، والتي ظهرت فيه وقد اتشحت باللون الأسود. في هذا الفيلم تقف منه شلبي للمرة الأولى أمام الفنان محمد هنيدي، في حين يعد هذا العمل تجربتها الأولى مع المخرج أحمد عرفة، وهو ما أكدته في تعليقها على البوستر، حيث قالت: ««الإنس والنمس» أول تعامل مع الأستاذ شريف عرفة، حاجة عظمة كدة، إن شاء الله خير يا رب».