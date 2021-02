48 ألف تذكرة مبيعات الصالات المحلية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نجح فيلم «توم آند جيري» في إثبات قدرته على التفوق في الصالات المحلية، ليظل متربعاً للأسبوع الثاني على التوالي، على عرش شباك التذاكر المحلي، الذي شهد خلال الفترة من 18 – 20 فبراير الجاري، بيع ما يقارب 48 ألف تذكرة، في حين عرضت الصالات المحلية 37 فيلماً متنوعاً، تنافست جميعها في الوصول إلى سدة العرش.

رغم وصول مجموعة من الأفلام الجديدة إلى صالات السينما المحلية، إلا أن «توم وجيري» نجحا للأسبوع الثاني في فرض هيمنتهما على شباك التذاكر المحلي، بعد أن باعا 20641 تذكرة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، ليرفعا رصيدهما من التذاكر إلى 63.635، في حين حل فيلم (Boss Level) للمخرج جو كارنهان، وبطولة ميل غيبسون في المركز الثاني، حيث وصلت مبيعات تذاكره إلى 4638 تذكرة في أول عرض له في صالات السينما المحلية. دخول فيلم ميل غيبسون إلى حلبة المنافسة، كان كفيلاً بإطاحة الفيلم المصري «وقفة رجالة» إلى المرتبة الثالثة، حيث باع خلال الفترة ذاتها 3525 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 42963 تذكرة منذ بدء عروضه قبل 5 أسابيع وحتى الآن.

الفيلم الهندي (OPERATION JAVA) يعد أحد الأفلام الجديدة التي وصلت إلى دور العرض، ونجح في احتلال المرتبة الرابعة، بواقع 3214 تذكرة خلال الفترة من 18 – 20 فبراير الجاري، متفوقاً بذلك على فيلم «تفاصيل صغيرة» الذي يلعب بطولته دينزل واشنطن، والذي سكن في المرتبة الخامسة، بعد بيعه 2186 تذكرة، ليبلغ إجمالي مبيعاته 43529 تذكرة منذ بدء عروضه في الصالات المحلية قبل 4 أسابيع، أما فيلم (LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING) فحل في المرتبة السادسة، حيث بلغت مبيعات تذاكره 2153، في أول عرض له محلياً.

في المقابل، تستعد صالات السينما المحلية لاستقبال مجموعة جديدة من الأفلام، حيث نستعرض تالياً 3 من أبرز الأعمال التي ستطل على الشاشة الكبيرة قريباً.

Raya & The Last Dragon

• إخراج: كارلوس لوبيز إسترادا، دون هول

• أصوات: كيلي ماري تران، أوكوافينا، كاسي ستيل

فيلم «رايا والتنين الأخير» فنتازيا مشغول بتقنيات الانيمشن، وأحداثه تدور بعد سنوات من قيام حيوانات التنين بالتضحية القصوى لإنقاذ البشر في مملكة لوماندرا من درون الشرير، تعود المخلوقات الشائنة لتهدد لوماندرا، فتسعى المحاربة (رايا) للعثور على آخر تنين على أمل إنقاذ عالمها من الدرون.

Chaos Walking

• إخراج: دوج ليمان

• بطولة: توم هولاند، ديزي ريدلي، مادس ميكلسن، سينثيا إيريفو

ينتمي هذا العمل إلى سينما الخيال العلمي، وأحداثه تدور في «برنتستون»، حيث يُدفَع «تود» للاعتقاد بأن مؤسسة سباكل أطلقت جرثومة قتلت كل النساء.. بعد اكتشافه بقعة صامتة بعيدة عن الضجيج في المستنقع، ينصحه والداه البديلان بأن يهرب بصحبة خارطة العالم الجديد، مرفقه مع رسالة، وأسئلة عدة بلا إجابات. حيث يتوصل إلى أن مصدر الصمت فتاة تٌدعى (فيولا).

Seized

• ﺇﺧﺮاﺝ: إيزاك فلورينتي

• بطولة: سكوت أدكنز، ماريو فان بيبلس، كارلي بيريز، ماثيو جارباكز، ستيفن إلدر

فيلم ينتمي إلى سينما الأكشن، وأحداثه تدور حول عميل سابق في القوات الخاصة يتعرض لكارثة عائلية، عندما يتم اختطاف ابنه في ظروف غامضة، ليجد نفسه في مواجهة مع ثلاث عصابات إجرامية خطيرة في سبيل إنقاذ نجله.