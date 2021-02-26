تشييع جثمان الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام إلى مثواه الأخير

المصدر: البيان الإلكتروني

شيع عصر اليوم جثمان الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، في مقبرة الصليبخات بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا إلى مثواه الأخير.

وجرت مراسم التشييع وفق الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة واقتصر على عدد قليل من المشيعين.

وكانت صحة الفنان الكويتي مشاري البلام قد تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وكان الفقيد قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في "إنستغرام" قال: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

ومشاري البلام من مواليد العام 1972، و أدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل «دروب الشك» والأصم الأبكم في مسلسل «جرح الزمن»، وحققت له تلك الأعمال شهرة كبيرة بالوسط الفني المحلي والخليجي والعربي.

وقبل دخوله المستشفى كان الراحل يصور عددا من الأعمال وهي «درب الهوى» و«الوصية الغائبة» و«بيت الذل» التي جمعته بنجوم الدراما الكويتية والخليجية وغلب عليها الطابع الدرامي الاجتماعي، وكان الراحل قد أكد في تصريحات صحافية سابقة انه سعيد بالمشاركة في ثلاثة أعمال دفعة واحدة، موضحا أن هذه الأعمال يصعب علي أي فنان آخر رفضها نظرا لجودة نصوصها وكذلك للنجوم المشاركين في الأعمال خلاف وجود طاقم عمل رائع.