حالة من الجدل بعد رفض الفنان المصري صلاح عبدالله دخول بناته مجال التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت تصريحات الفنان المصري صلاح عبد الله حالة من الجدل في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، وذلك بسب تصريحه برفضه دخول بناته لمجال التمثيل.

وقال صلاح عبدالله بأنه لم يقصد بذلك شيئا سيئا، لكنه يعرف مهنة التمثيل ويعرف متاعبها، ولا يريد أي يرى بناته المتاعب التي تعرض لها، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضاف صلاح عبدالله بأن دنيا ابنته اختارت مجالا آخر، هو الإعلام، فهي ليست بعيدة، وأنه بالفعل كان رافضاً دخولها مجال التمثيل، لكنها الآن متزوجة ولها مطلق الحرية إذا وافق زوجها، قائلا "أنا مهمتي انتهت".