مطالبات بالتحقيق مع إعلامية كويتية بشأن وفاة مشاري البلام

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا عدد من الإعلاميين والناشطين، إلى استدعاء إعلامية كويتية والتحقيق معها بسبب تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر تتهم فيها إحدى الفنانات بنقل عدوى كورونا للفنان الراحل مشاري البلام.

وقال الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى، "الله يرحم مشاري البلام ويغفرله، أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام.

وأضاف، "بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا!".

وكتبت ناشطة أخرى قائلة: "المفترض يتم استدعاء المذيعة مي العيدان اللي عندها معلومات عن الممثلة غدير السبتي اللي نقلت المرض إلى الفنان مشاري البلام رحمه الله".

وتابعت "في حال كانت الممثلة عندها علم عن إصابتها فهذي تعتبر جريمة وجناية قانونية كاملة بحق الفنان".

واتهمت الإعلامية مي العيدان، فنانة عربية لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا.

وقالت مي العيدان في تغريدة على حسابها في "تويتر"، :"مشاري البلام لم يصب بكورونا خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى"..

وأوضحت أن "هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها".

وقالت غدير السبتي: "لست معدومة الضمير، ومن يتهمني بأني مصابة بكورونا، ليس الطبيب الذي فحصني كي يكون لديه علم بإصابتي".

وأضافت: "عيب وقفوا بس إشاعات.. أنا مشاري البلام هو اللي دق عليّ.. نتيجته طلعت قبلي وقالي روحي افحصي لأني فيني كورونا"، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال بمي العيدان أكثر من مرة إلى أنها لم تجب على اتصالاتها.

وتابعت: "سواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو مشاري، عادي هذا مرض مو معروف مين بيعدي مين".

وتوفي الفنان مشاري البلام، مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 48 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا.

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