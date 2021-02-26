ابنة الفنان يوسف شعبان تكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت ابنة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، مؤكدة أن حالته مستقرة بعد تلقيه العقار الخاص بكورونا.

وقالت زينب يوسف شعبان، إن حالة والدها حالياً مستقرة، مع تلقيه العقار الخاص بحالته، لافتة إلى أن بعض الشائعات التي ترد تجاه والدها، تؤدي إلى التأثير السلبي على الأسرة ووالدها على حد السواء: «معرفش الكلام بيجي منين، ولكن وضع الوالد مستقر، وياريت الشائعات توقف لأنها بتؤثر على نفسيه الأسرة».

وأضافت «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أن والده موضوع حاليا على جهاز للأكسجين عادي، ولم يحتج لجهاز تنفس صناعي، وحاليا يستكمل مسيرة علاجه لحين شفائه من فيروس كورونا.

وشددت ابنة الفنان، على الحرص في نشر الأخبار المتعلقة بصحة والدها، لأن مثل تلك الكلمات تؤثر بالسلب على حالة والدها الصحية، وتأمل أن تتحسن حالة والدها خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان، قد أصيب بفيروس كورونا «كوفيد 19»، لينضم إلى قائمة الفنانين الذين طالهم الوباء.