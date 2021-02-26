فنانة شهيرة تعرض نصف مليون دولار مكافأة لمن يعيد كلبيها

المصدر: وكالات

عرضت المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدوغ الفرنسي"، بعد أن سرقا مساء الأربعاء في هوليوود.

وقال مصدر مقرب من نجمة البوب إن غاغا "عرضت المكافأة لأي شخص لديه كلبيها. ويمكن لأي شخص لديه الكلبان استخدام بريدها الإلكتروني لاستلام المكافأة".

والكلبان اسماهما "كوغي وغوستاف" وهما من فصيل البولدوغ الفرنسي.

وقالت الشرطة الأمريكية إن منزه الكلاب الخاص بالمغنية الشهيرة تعرض لإطلاق نار وسرق اثنان من كلابها، وهما من نوع بولدغ، في هوليوود خلال عملية سطو مسلح.

تم إطلاق النار على منزه الكلاب ليل الأربعاء، ومن المتوقع أن ينجو من إصاباته، وفقًا لقائد شرطة لوس أنجلوس جوناثان تيبيت، الضابط المسؤول عن عمليات السرقة والقتل.

كان الرجل ينزه ثلاثة من كلاب ليدي غاغا في ذلك الوقت ولكن أحدها هرب.

وقال الضابط ستيفن لوري، قائد قسم هوليوود في إدارة الشرطة، إنه تم استدعاء الشرطة في البداية إلى شارع نورث سييرا بونيتا حوالي الساعة 9:40 مساءً الأربعاء بعد عدة مكالمات إلى رقم الطوارئ 911 أبلغت عن صراخ رجل وصوت طلقة نارية.

وقال تيبيت إن الضحية، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، كان يسير مع الكلاب في شارع متفرع من شارع صن سيت الشهير عندما توقفت سيارة سيدان بأربعة أبواب وحاول رجلان سرقة الحيوانات.

حاول منزه الكلاب مقاومتهم، لكن أحدهم كان يحمل مسدسا نصف آلي أثناء العراك فأطلق عليه النار.