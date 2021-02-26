وفاة شقيقة الفنانة المصرية المعتزلة تيسير فهمي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت أمس الخميس شقيقة الفنانة المصرية تيسير فهمي.

وكتبت الفناة المعتزلة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "شقيقتي في ذمة الله.. ربنا يرحمها".

كانت تيسير شاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي، قبل أيام قليلة، صورة تجمعها بشقيقتها، بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت "إلى شقيقتي في يوم ميلادها ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة وتنوري الدنيا"، وفق ما نقلت صحيفة "البلاد" المصرية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا العام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.