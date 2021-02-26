إطلاق بوسترات مسلسل « قيد مجهول»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة الإنتاج iProductions 3 بوسترات رسمية دعائية إعلاناً عن مسلسلها قيد مجهول من خلال حساباتها الرسمية، حيث يظهر باسل خياط بطل المسلسل منفرداً في أحد البوسترات، وآخر يظهر به بطل المسلسل عبد المنعم عمايري منفرداً بدوره، أمّا الأخير فيجمع البطليْن سوياً. ومن المنتظر عرض المسلسل بدايةً من 18 مارس القادم على منصة OSN، ليكون بهذا أول مسلسل درامي سوري يُعرض على منصة إلكترونية.

كانت iProductions قد أطلقت مؤخراً الإعلان الرسمي لمسلسلها على حساباتها الرسمية، وكذلك فعل باسل خياط على حسابه في إنستجرام، وظهرت لقطتا الإعلان مثيرة ومشوّقة، حيث يتألف المسلسل من 8 حلقات تدور في أجواء درامية من الإثارة والتشويق، من بطولة النجميْن السورييْن باسل خياط وعبد المنعم عمايري، كما يشاركهما في البطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، على رأسهم إيهاب شعبان، نظلي الرواس، هيا مرعشلي وجيانا عنيد. ومن إخراج السدير مسعود في أول أعماله الدرامية الطويلة، وتأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، وتصوير هيثم حسني، وإنتاج iProductions ومحمد مشيش في إنتاجه السوري الأول بعد عدة إنتاجات مصرية مهمة، منها هذا المساء وليالي أوجيني وأهو ده اللي صار.

وتواصل شركة iProductions خطواتها المثمرة في طرح إنتاجات درامية عربية على المنصات الإلكترونية المهمة، حيث تقدم مسلسل قيد مجهول قريباً على OSN من إنتاجاتها الأصلية، وهو ليس أول مسلسلاتها المعروضة على المنصات الإلكترونية، فتواصل بذلك خطتها لأن تكون شركة متكاملة للمحتوى تعمل على تطوير، إنتاج، استثمار وتوزيع محتوى عالي الجودة يلبي متطلبات السوق المصري والعربي بالكامل، وإنتاج برامج ترفيهية وكافة أشكال المحتوى النصي، إلى جانب استغلال أنواع وفئات المحتوى الجديد، وإلى جانب التركيز على المحتوى المحلي والإقليمي.