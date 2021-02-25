مشاري البلام .. يخسر معركته مع كورونا

المصدر: دبي - غسان خروب

لم يصمد الفنان الكويتي مشاري البلام طويلاً في معركته مع فيروس كورونا، فلم يكد يصاب بالفيروس، حتى تدهورت صحته كثيراً، لدرجة اضطر الأطباء الى إدخاله في العناية المركزة، حيث أسلم روحه إلى بارئها، تاركاً وراء ظهره إرثاً درامياً جميلاً، سيبقيه في ذاكرة عشاق الدراما الخليجية طويلاً.

الراحل مشاري الواقف على عتبه عقده الخامس، أكمل عقده الثالث في الدراما، التي قدم لها الكثير، حيث برع في ارتداء أقنعه الشخصيات المركبة والصعبة، ولعل أشهرها تلك الشخصية المصابة بمرض الصرع التي أكل بها في مسلسل "دروب الشك"، وشخصية الأصم والأبكم التي ارتدى ثوبها في مسلسل "جرح الزمن".

رحيل مشاري البلام، لم يكن هيناً، وبدا موجعاً للدراما الخليجية، فلم يكد الخبر يطل برأسه على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انتشر سريعاً في أروقة "التواصل الاجتماعي"، التي ارتدت ثياب الحداد على الفنان الراحل. الفنان الإماراتي حسين الجسمي، كان أوائل الذين غردوا باسم البلام، حيث كتب: "الله يرحمه، ويغفر له ويصبر أهله ومحبيه"، اما هيا عبد السلام، فغردت بالقول: "مشاري اليلام في ذمة الله .. الله يرحمه ويغمد روحه الجنة". بينما بادر الفنان أحمد الجسمي إلى نشر صورة الفنان الراحل البلام على حسابه في انستغرام، وارفقها بدعاء رفع فيه أكف الدعاء إلى الله بأن يتغمد الفقيد الرحمة، والامر كذلك انسحب على الفنانة حياة الفهد التي نعت الفقيد على حسابها في انستغرام، حيث كتبت: "بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعى المغفور له الفنان ذو الأخلاق الحميدة، مشاري البلام، ونتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وابنائه، سائلين المولى عز وجل، أن يرحم فقيدهم وفقيدنا، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".