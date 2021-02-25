نجمان راحلان يظهران في مسلسل رمضاني مصري

المصدر: البيان الإلكتروني

استعان المخرج المصري محمد سامي، خلال أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذي يواصل تصويره الآن للعرض في رمضان المقبل، بصورة الفنان الراحل نور الشريف، إذ ستظهر صورته على الحائط في منزل "غفران الغريب"، والد النجم أمير كرارة في أحداث المسلسل.

كذلك تظهر صورة النجم الكبير محمود مرسي، على جدران المنزل في إشارة لتجسيد دور والد النجم أحمد السقا، الذي يجسد شخصية "عساف الغريب"، في أحداث المسلسل.

وأعتاد المخرج محمد سامي الاحتفاء بنجوم الفن الراحلين في أعماله، وكان أبرزها عندما استعان بصورة النجم الكبير الراحل عبد الله غيث، في أحداث مسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان، ونال إشادات من النقاد والجمهور على تلك الفكرة المميزة.