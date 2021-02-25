الفنانة الكويتية سعاد سليمان تعلن ارتداءها الحجاب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، المعروفة باسم "سعودة"، عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.

وبثت "سعودة"، الأربعاء، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، ظهرت فيه وهي داخل سيارتها وكانت ترتدي الحجاب، كاشفة أنها كانت تعاني من المرض قبل أن تتحسن حالتها.

وأضافت: ”لسه طالعة من عند الطبيب وصرت أحسن.. وحبيت أقولكم إني خلاص تحجبت رسمي.. الحمد لله دائما وأبدا“.

يُذكر أن الفنانة الكويتية سعاد سليمان كانت قد أعلنت مؤخرا، ولأول مرة، عن تفاصيل حادث تعرضت له قبل 7 سنوات، مشيرة إلى أن سيارتها انفجرت بسبب الغاز، مؤكدة أن آثار الحرق الذي أصاب يدها موجودة حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

و"سعودة" هي ابنة الممثلة مي البلوشي، وابنة أخت الفنانتين مرام وهند البلوشي، وشقيقتها هي المغنية شيماء.

بدأت سعاد سليمان حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج ”كاش مو بلاش“ على قناة ”الشاهد“ بمشاركة والدتها مي البلوشي