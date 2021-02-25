نقيب الإعلاميين المصريين يحسم الجدل حول عودة تامر أمين للإعلام

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تفاصيل وآخر تطورات أزمة الإعلامي تامر أمين وتصريحاته الأخيرة تجاه أهل الصعيد.

وقال نقيب الإعلاميين إن التحقيقات تتضمن 4 تهم لـ تامر أمين بتجاوزاته لميثاق الشرف الإعلامي، حيث ارتكب مخالفات صريحة، متعلقة بمواد "احترام القيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، واحترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة للمجتمع".

وذكر أن تامر أمين ارتكب مخالفات واضحة وصارخة لميثاق الشرف الإعلامي، وخالف الضوابط الحاكمة لمهنة الإعلام، وفقا لصحيفة اليوم السابع .

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين، مضيفًا: "نسير بشكل قانوني 100%.. والإيقاف ليس محدودا بمدة، وعودة تامر أمين للمهنة يعود للنقابة وشأنها وفقًا للقانون سواء فى تحديد الوضع أو طريقة المنح أو المنع".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر تغريم قناة النهار 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات، وذلك بعد التحقيق مع تامر أمين فى المخالفات المنسوبة له والممثل القانونى لقناة النهار.

يأتى ذلك وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

كما قرر المجلس وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره فى وسائل الإعلام لمدة شهرين وإحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.