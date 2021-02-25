فنانة مصرية متهمة بانتحال شخصيتها الحقيقية

المصدر: البيان الإلكتروني

واجهت الفنانة المصرية صفاء مغربي تهمة غريبة من نوعها، إذ تتهمها السلطات الكندية بانتحال شخصيتها الحقيقية.

وأوضحت صفاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها مهددة بالترحيل من كندا، حيث تقيم هناك منذ سنوات طويلة مع زوجها المخرج يوسف شرف الدين، بسبب شائعة وفاتها التي أُطلقت منذ سنوات، ولذا تتهمها الحكومة الكندية بانتحال شخصية ممثلة اسمها "صفاء مغربي".

وكشفت أنها تتعرض لأزمة كبيرة من جراء تلك المفارقة العجيبة، قائلةً: "أنا في مصيبة كبيرة، ترحيل ليا ولابني علي من كندا، أنا صفاء جمال مغربي أحمد، مواليد سوهاج 28 يونيه 1987، ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين، ولدي طفلان يوسف وعلي، والترحيل 7 مارس القادم، بسبب اتهام إني منتحلة شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي اللي هي أنا".

وأضافت: "أرسلت لهم إثباتات من مصر، ولكن اعتبروا أن زوجي أعدها لي ولم يعترفوا بها بسبب (إشاعة الوفاة)، ورأوا أنني صفاء جمال مغربي أحمد بدعي إني هي، وإن أنا دخلت على اسمها".

يُذكر أن بعض الصحف والمواقع نشرت خبر وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي نقلاً عن مسؤولها الإعلامي، ونفى زوجها المخرج يوسف شرف الدين الشائعة بعدها بعدة ساعات، قبل أن يتهمها عدد من الفنانين بترويج شائعة وفاتها من أجل الشهرة.