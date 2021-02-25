دبي وجهة نجوم "بوليوود" المفضلة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تمتلك دبي سحراً خاصاً، يحبها نجوم السينما ويقصدونها للاستمتاع في ربوعها، والاستفادة من بنيتها التحتية، ومعالمها ومواقعها المختلفة التي فتحت أبوابها أمامهم لتصوير أعمالهم السينمائية المختلفة، ما تمتلكه هذه المواقع من جماليات، كانت كفيلة بإغراء استوديوهات بوليوود وتوليوود، والتي بدأت تتهافت على «دانة الدنيا» من أجل إنجاز أفلامها في ربوع المدينة التي فتحت صدرها أمام نجوم بوليوود، بدءاً من شاروخان وزميله سلمان خان اللذين استفادا من برج خليفة، الأطول في العالم، في تصوير مشاهد فيلم «باثان»، ومروراً بفيلم «ساركارو فاري باتا» الذي يلعب بطولته نجم توليوود ماهيش بابو، وليس انتهاءً بفيلم «انيمي» (Enemy) الذي أعلنت الشركة المنتجة له قرارها تصوير بعض مشاهده في دبي، وذلك حسب تغريدة نشرتها على موقع تويتر، أفادت فيها أن نجمي الفيلم فيشال وارايا سيتوجهان إلى دبي من أجل تصوير بعض مشاهد فيلم «انيمي» (Enemy) الذي يتولى إخراجه اناند شانكر، وهو ما أكدته أيضاً بعض وسائل الإعلام الهندية المتخصصة في الشأن السينمائي.

خبر توجه فريق فيلم «انيمي» الناطق بلغة التاميل إلى دبي، جاء في وقت كشفت فيه الشركة المنتجة له عن بوستر الفيلم الجديد، والذي يتحول فيه فيشال وارايا، الصديقان في الواقع، إلى عدوين على الشاشة الكبيرة، في حين أكد موقع «انترتينمنت تايمز» الهندي أن الممثلة مامتا موهانداس التي سبق لها أن شاركت فيشال بطولة فيلم (Sivapathigaram) ستتواجد هي الأخرى ضمن طاقم الفيلم الجديد الذي لم يتم الإعلان بعد عن موعد طرحه في صالات السينما.



انتهاء التصوير



من جهة ثانية، رفع نجم توليوود ماهيش بابو وفريق عمله، عبر تغريداتهم على موقع تويتر شعار «تم الانتهاء من مهمة دبي»، إيذاناً بانتهاء أعمال تصوير فيلمه «ساركارو فاري باتا» (Sarkaru Vaari Paata) مع زميلته الممثلة الهندية كيرثي سوريش، التي كانت هي الأخرى قد حطت رحالها في دبي لأجل هذا الفيلم.

زيارة ماهيش بابو إلى دبي لم تمضِ من دون توثيقه لبعض لحظات إقامته فيها، فبعد زيارته لحاضنة الأعمال in5 في مدينة دبي للإنتاج، حيث تعاون معه في عملية تصوير فيلمه، حيث كان قد وصف المكان بأنه «مميز»، زار ماهيش بابو مركز شرطة دبي الذكي الواقع في منطقة لا مير بمنطقة جميرا، حيث وصفه بـ«المذهل»، قائلاً: «لم يسبق لي أن رأيت شيئاً مثل هذا من قبل، فهو الأول من نوعه في العالم»، واصفاً تجربته بأنها كانت رائعة، قائلاً: «أرفع القبعة لإمارة دبي».

عودة ماهيش بابو إلى حيدر أباد، لم تمضِ مرور الكرام، فقد تم الاحتفاء به، حيث يستعد هناك لاستكمال بقية مشاهد فيلمه الجديد، والذي يتوقع أن يتم تصويره أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

مامتا موهانداس

ماهيش بابو





ملصق الفيلم