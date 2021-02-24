إصابة الفنان المصري أيمن عزب بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الفنان المصري أيمن عزب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلن عزب، اليوم، عن إصابته خلال الساعات الماضية، بعدما خضع أخيراً لفحص وتأكدت إيجابيته، وذلك بالتزامن مع إصابة عدد كبير من الفنانين المصريين بالوباء، كان آخرهم الفنان الكبير يوسف شعبان.

وقال أيمن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أُصبت بكورونا، كل من خالطني يراعي الإجراءات، دعواتكم.. وإلى كل المهملين في الإجراءات الاحترازية حرام عليكم".

من جانبها، أكدت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية في مصر، خلال تصريحات عبر قناة "الحياة"، أنها متواصلة مع عزب، موضحةً أنه أصيب بالفعل بوباء كورونا، لكن لم تظهر عليه أعراض إلا السعال فقط.

وذكرت أنه يخضع حالياً للبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة والعزل المنزلي، معربةً عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.